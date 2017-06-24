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24 Haziran 2017 15:33

FETÖ şüphelisi askerler adliyeye sevk edildi

Bolu’da yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan 3 asker işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FETÖ şüphelisi askerler adliyeye sevk edildi

24 Haziran 2017 15:33


Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri tarafından 3 asker gözaltına alındı. Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığında teğmen olarak görev yaptıkları belirtilen Ö.K., F.Ç. ve F.O.’nun evlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.


Emniyetteki işlemleri biten FETÖ şüphelisi askerler sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.




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