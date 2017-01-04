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04 Ocak 2017 15:18

Fuat Çapa: "Hedefimiz ilk 6"

Fuat Çapa:

04 Ocak 2017 15:18

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor devre arası kampına Antalya Belek’te devam ederken, Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa hedeflerini anlattı. Çapa, ligi ilk 6 içinde bitirmek istediklerini söyledi.
Antalya Belek’te kamp yapan Boluspor’da Teknik Direktör Fuat Çapa, takımın durumu ve ikinci yarı hedefleriyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Çapa, "Ligin başlamasına 12 günlük bir süre var. Bunu en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Devre arasında ayrılan arkadaşlarımız oldu. Yeni gelecek arkadaşlarımız var. Yeni gelecek arkadaşları bir an önce takıma katabilirsek buradaki süreci en iyi şekilde değerlendirmiş oluruz. İlk yarıdaki özellikle 11-12. haftalardaki çizgimizi ikinci yarıda tekrar devam ettirmemiz gerekiyor. Çünkü son oynadığımız 3-4 haftayı açıkçası beklediğimiz sonuçlarla bitiremedik. Bunun birden fazla nedeni var. Hava şartları, Ziraat Türkiye Kupası, kart cezalıları, sakat oyuncularımız gibi" ifadelerini kullandı.
"Hedefimiz ligi play-off hattında bitirmek"
Sezonun ikinci yarısında hedeflerine ulaşmak istediklerini ifade eden tecrübeli teknik adam, "Sezon başında başladığımızda kısa vadede ve uzun vadede proje yapmıştık. Ama bu süreçte biz belki de 2 yılda yapacağımız işleri 6 ayda çok iyi gördük. Sezon başında söylediğimiz gibi bizim için hedef ilk 6. Bu ilk 6 içerisinde ligi nerede bitiririz onu zaman gösterecek. Çünkü ekstrem faktörler de bu sonuca etki ediyor. Cezalı oyuncular, sakat oyuncular, takımın form grafiği gibi. Biz mümkün olduğu kadar bunu minimalize edip, biraz futbol şansı da yanımızda olursa, inşallah sezon sonunda belirlemiş olduğumuz ilk 6 içerisinde ligi bitiririz" diye konuştu.



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