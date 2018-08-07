Gastronomi Şehri ödülü alan Bolu’da yemekli kutlama

Bolu Belediyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Yaşayan Şehirler Platformunun “Şehir Ödülleri Türkiye 2018” proje yarışmasında, 300 proje başvurusu arasından ‘Gastronomi Şehri’ödülünü almaya hak kazandı. Ödülün kazanılmasının ardından Bolu Belediyesi İmarethanesi’nde basın mensupları için program düzenlendi. Programa Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın ve protokol üyeleri katıldı. Programda söz alan Başkan Yılmaz, Bolu’nun gastronomi şehri seçilmesini değerlendirdi.

Ödül için övünülecek bir başarı olduğunu ancak Bolu’nun ödül olmadan da gastronomi şehri olarak bilinmesi gerektiğini söyleyen Başkan Yılmaz, “9 Eylül Üniversitesi’nin ‘Yaşayan Şehirler’ adıyla yaptığı çalışmada Bolu’yu bu senenin gastronomi şehri ilan ettiler. Aslında bu bir noktada övünülecek bir durum. Ama bizim açımızdan normal bir durum gibi anlaşılmalı. Çünkü Fatih Sultan Mehmet’ten bu yana biz saray mutfağına hakim olmuşuz. Şu anda dünyada alaylı mutfakçılar alanında Bolu gibi bir yer daha yoktur. Şu anda mekteplilerimiz yetişti ve onlarda çok başarılı. Ama biz bir dünya kenti olarak şehri geleceğe taşırken, dışarıdan Bolu deyince aşçı, mutfak akla getirebiliyoruz ama biz Bolumuzu mutfakla birleştiremedik. Bazen de kısır çekişmelere giriştik” dedi.

Bolu ve aşçılığın siyaset için kullanılmaması gerektiğini ve herkesin Bolu için çalışması gerektiğine dikkat çeken Yılmaz, “Burada Mengen bizim merkezimiz, çekirdeğimiz. Ama Bolu’dan Mengen’e kadar giden yerde aşçı yetişmemiş mi ? Yeniçağ’da yetişmemiş mi? Allah’a şükürler olsun ki Yeniçağ Aşçılar Derneği’nin organizasyonu ile Mutfak Günlerini başlattık. Uluslararası hale dönüştürdük. Yani gastronomi deyince akla Bolu’nun gelmesi gerekirken, biz siyaset meselesi yapıyoruz. Bu tür basitliklerin dışında Bolu olarak bütün bunlara sahip çıkıp, bunları Bolu’nun markalaşmasında kullanmak hepimizin işi” diye konuştu.