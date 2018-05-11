Gaz kaçağından etkilenen kadını itfaiye camdan girerek kurtardı

Yankın’ın evine giren ekipler evde gaz kaçağı olduğunu tespit etti.

Olay, saat 13.30 sıralarında Sümer Mahallesi Karaca Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir dışında olan ve eşi İlknur Yankın’a ulaşamayan Hasan Yankın, eşinin hayatından şüphe ederek durumu polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, İlknur Yankın’ın yaşadığı evin ziline basmalarına rağmen içeriden herhangi bir ses gelmeyince olay yerine 112 Sağlık ve itfaiye ekiplerini çağırdı. Merdivenli itfaiye aracına binen polis memuru ve itfaiye eri, Yankın’ın evinin balkon camını açarak içeri girdi. Balkondan eve giren ekipler, genç kadını baygın halde yatarken buldular.

Gaz kaçağı tespit edildi

Eve balkon camından giren itfaiye ve polis ekipleri, içeride yoğun şekilde gaz kaçağı olduğunu tespit ettiler. Gazdan etkilenen genç kadın, olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. İlknur Yankın’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.