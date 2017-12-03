Geçersiz paralar için arkadaşlarını öldüren şahıslar adliyede

Zanlıların aileleri adliye girişinde sinir krizleri geçirdiler.

Olay, geçen Salı günü Yenicepınar köyü Çambaşı mevkii’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, orman yolu üzerinde yarı çıplak halde erkek cesedi gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen ekiplerin yaptıkları çalışma sonrası, 41 yaşındaki Murat Güler’in başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi. İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerinin birlikte yürüttükleri soruşturma sonucunda Murat Güler’in cinayetiyle ilgili şüpheli Volkan M., Uğur Ö. ve Eray E. isimli şahıslar kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Parası için öldürdüklerini itiraf ettiler

Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 41 yaşındaki Murat Güler’in katil zanlıları ifadelerinde, olay günü sabah saatlerinde Güler ile karşılaştıklarını söyleyerek, “Murat’la sabah karşılaştığımızda alkollüydü. Biz de arabayla geziyorduk. Bizi görünce ‘Beni eve bırakır mısınız?’ dedi. Biz de ona parasının olup olmadığını sorunca, cebinden 200’lük banknotlar halinde iki tomar para gösterdi. Sonra araca aldık ve orman yoluna gittik. Burada biraz alkol aldıktan sonra cebindeki paraları almak için Güler’i öldürdük” dedikleri öğrenildi.

Paraların gerçek olmadığı ortaya çıktı

Şahıslar daha sonra Güler’in cebindeki paraları alarak, olay yerinden ayrıldıkları sırada paraların bazı organizasyonlarda kullanılmak üzere kırtasiyelerde satılan ve üzerinde ‘geçersizdir’ yazılı kağıt parçaları olduğunu fark ettiler. Bunun üzerine Murat Güler’in cebinden çıkan paraları ve pantolonunu yakarak olay yerinden uzaklaştılar.

Zanlılar adliyeye sevk edildi

41 yaşındaki Murat Güler’in cinayet zanlıları 4 gün süren gözaltı işlemlerinin ardından jandarma ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildiler. Adliye binası önünde bekleyen zanlılardan Volkan M.’nin ailesi sinir krizleri geçirdi.