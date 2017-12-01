Diğer
Kategoriler
01 Aralık 2017 12:09

Geçersiz paralar için arkadaşlarını öldürüp ormana atmışlar

Bolu’nun Yenicepınar Köyü yakınlarındaki orman yolunda öldürülen 41 yaşındaki Murat Güler’in, üzerinde geçersiz yazdığı ortaya çıkan paralar için öldürüldüğü ortaya çıktı.

Geçersiz paralar için arkadaşlarını öldürüp ormana atmışlar

01 Aralık 2017 12:09

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, geçen Salı günü Bolu’nun Yenicepınar Köyü Çambaşı Mevkii’si orman yolu üzerinde erkek cesedi olduğunu gören vatandaşlar durumu jandarmaya haber verdiler. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaptıkları incelemede yarı çıplak halde bulunan cesedin 41 yaşındaki Murat Güler’e ait olduğu belirlendi


Ekipler tarafından cesedin çevresi güvenlik çemberine alındıktan sonra, Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinde, Güler’in başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü tespit edildi.



Cinayet şüphelileri yakalandı


Murat Güler’in öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Volkan M., Uğur Ö. ve Eray E. isimli şahısları İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri ile birlikte yaptıkları çalışma sonucu kısa sürede yakaladılar.



Cebindeki paralar için öldürmüşler


Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 41 yaşındaki Murat Güler’in katil zanlıları ifadelerinde, olay günü sabah saatlerinde Güler ile karşılaştıklarını söyleyerek, “Murat’la sabah karşılaştığımızda alkollüydü. Biz de arabayla geziyorduk. Bizi görünce ‘beni eve bırakır mısınız?’ dedi. Biz de ona parasının olup olmadığını sorunca, cebinden 200’lük banknotlar halinde iki tomar para gösterdi. Sonra araca aldık ve orman yoluna gittik. Burada biraz alkol aldıktan sonra cebindeki paraları almak için Güler’i öldürdük” dedikleri öğrenildi.



Paraların gerçek olmadığı ortaya çıktı


Şahıslar daha sonra Güler’in cebindeki paraları alarak, olay yerinden ayrıldıkları sırada paraların bazı organizasyonlarda kullanılmak üzere kırtasiyelerde satılan ve üzerinde ‘geçersizdir’ yazılı kağıt parçaları olduğunu farkettiler. Bunun üzerin Murat Güler’in cebinden çıkan paraları ve pantolonunu yakarak olay yerinden uzaklaştılar.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BOLU HABERLERİ
BOLU HAVA DURUMU
14
°
C
Sisli
  • Cuma
    Sisli
    14°C
  • Cumartesi
    Sisli
    16°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    16°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç