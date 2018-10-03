Geleceğin bilim adamları hünerlerini sergiliyor

Bolu'da, 3 gün boyunca sürecek ‘Bilim Şenliği 2018'e katılan öğrenciler kent meydanında kurulan stantlarda hünerlerini sergiledi.

Bolu'da, TÜBİTAK Bilim Şenliklerini Destekleme Programı kapsamında hayata geçirilen ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türk Hava Kurumu, AFAD, Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kocaeli SEKA Kağıt Müzesi ve Bolu İl Sağlık Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenen ‘Bilim Şenliği 2018' başladı.

Kent meydanında kurulan stantlarda farklı okullardan yüzlerce 6, 7 ve 8'inci sınıf öğrencilerinin hünerlerini sergilediği Bilim Şenliği'nde, öğrenciler stantları gezen vatandaşlara yaptıkları projeler hakkında bilgi verdi. Özellikle kodlama ve robot üzerine yapılan çalışmaların ilgi odağı olduğu bilim şenliğinde, 7'nci sınıf öğrencileri Ayberk Yamaner ve Emirhan Çarıkcı'nın robotları izleyenleri şaşırttı.

Farklı özelliklere sahip robotlar tasarlayan ve daha önce katıldıkları bir yarışmada 828 takım içerisinden 6'ncı olan Ayberk ve Emirhan, "Robot yapmaya 5. sınıfta başladık. Başlangıçta öğretmenimiz kodlamayı ve robot yapmayı öğretti. Daha sonra biz kendimiz yaparak geliştirdik. Kodlamaların hepsini kendimiz yapıyoruz. İleride belki Amerika'daki robot savaşlarına katılabiliriz" şeklinde konuştu.