Geleceğin tiyatrocuları izleyenleri güldürdü

Bolu Belediyesi Şehir Tiyatrosu çocuk drama topluluğu yıl sonu gösterisi Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, Kültür Sosyal İşler Müdürü Güler Mert ve öğrenci velileri katıldığı yıl sonu etkinliğinde 50 çocuk, Erdal Atik tarafından hazırlanan “Neler oluyor” adlı tiyatro gösterisi sahne aldı. İzleyenlerden büyük beğeni toplayan tiyatro gösterisinin ardından, Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu öğrencileri gösterdikleri performanstan dolayı tebrik ederek, tiyatroya gelen izleyicilere de teşekkür etti.