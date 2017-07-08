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08 Temmuz 2017 10:51

Gerede’de Rahvan At Yarışları’na sayılı günler kaldı

Bolu’nun Gerede ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen rahvan at yarışlarının 9’uncu koşusu 16 Temmuz’da gerçekleşecek.

Gerede’de Rahvan At Yarışları’na sayılı günler kaldı

08 Temmuz 2017 10:51


Gerede’de her yıl geleneksel olarak düzenlenen Rahvan At Yarışları bu yıl Gerede Kaymakamlığı, Gerede Belediyesi, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Gerede Rahvan Atçılar Kulübü İşbirliği ile Gerede Panayır Mahalli At Yarışları alanında düzenlenecek. Saat 12.00’de başlayacak olan koşuda yarışmacılar 8 farklı kategoride yarışacaklar.


Yarışlarla ilgili açıklama yapan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, “Rahvan At Yarışları’nda dereceye girecek olanlara para ödülü verilecek. Kuralların işleyişi ve yarış platformuna dâhil edilecek atların gerekli kontrolleri, tertip komitesince gerçekleştirilecek. Yarışlara tüm halkımızı davet ediyorum” dedi.




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