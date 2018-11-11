Gerede'de üst yapı çalışmaları devam ediyor

Bolu'nun Gerede İlçesi'nde yıpranmış ve ekonomik ömrünü tamamlamış kaldırımların yenilenmesi ve kilitli parke taşı çalışmaları devam ediyor.

Gerede'de, 2014 yılında göreve geldiğinde “vatandaşlarımın ayağı çamura değmeyecek” sloganıyla hareket eden Belediye Başkanı Mustafa Allar, ilçedeki üst yapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yıllık ortalama 15 kilometre asfalt ve 3 kilometre kilitli parke taşı yapılan ilçede onlarca mahallenin eskiyen kaldırımları yenilendi.

Yapılan kaldırım ve kilit parke çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mustafa Allar, “Göreve geldiğim günden bu yana ilçemiz mahallelerinde ayrım yapmadan, ihtiyaca binaen ve halkımız tarafından şikayet konusu olan yerlerde çalışmalar yaptık. Bazen “ne gereği vardı” serzenişleri duyuyoruz. Bu da güzel. Milletimizin parasını gereksiz yere çarçur etmedik. 4,5 yılda 130 bin ton sıcak asfalt attık. 130 bin m2 kilit parke taşı döşedik. Göreve geldiğimizde halkımızın ayağı çamura değmeyecek dedik ve bugün %90 seviyelerinde bunu başardık. Şu anda sadece yeni yapıların yapılacağı ve gelişime müsait yerler kaldı” dedi.