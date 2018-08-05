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05 Ağustos 2018 14:19

Gerede’nin yeni spor tesisinde imzalar atıldı

Gerede Belediyesi tarafından, Bahçelievler Mahallesi’ne yapılacak spor salonunun imzaları atıldı.

Gerede’nin yeni spor tesisinde imzalar atıldı

05 Ağustos 2018 14:19


Gerede Belediyesi tarafından projelendirilen ve halkın spor ihtiyacının karşılamasının planlandığı yeni spor tesisi için imzalar atıldı. Gerede Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda ihalesi ve yüklenici firma ile anlaşması sağlanan spor tesisinde 16 odalı tesis binası, sentetik mini saha, yemekhane, mutfak, çamaşırhane, spor salonu, lobi ve teknik ihtiyaç odaları bulunacak.


Atılan imzaların ardından açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Allar ise işin 450 gün içerisinde biteceğini dile getirdi. Allar, “Bugün seçim beyannamemizde söz vermiş olduğumuz bir eserin sözleşmesini imzalıyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Gerede Belediyesi olarak sporun tüm branşlarına desteğimizi artırarak sürdürüyoruz. Geredespor Kulubü’nün konaklama ihtiyacını gidermek ve ilçemizdeki spor kulüplerine yerel yönetimler olarak destek vermek amacıyla Bahçelievler Mahallesi’ne yapılan spor tesisinin sözleşmesini imzaladık. Yerel yönetimler olarak amatör kulüplerimize destek vermezsek ayakta kalmaları zordur. Bizde bu vesile ile kulübümüzün üst liglere çıkması ve gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıp spora teşvik etmek düşüncesiyle böyle bir yatırım planladık. Şartname süresinin 450 gün olarak belirlendiği ihalede işin yapım süresinin 2019 yılı içeresinde bitirileceğini düşünüyoruz. İlçemize ve Geredesporumuza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.


Firma yetkilisi Muzaffer Toksoy ise yaptığı açıklamada, ilk kazmanın bir hafta içerisinde vurulacağını dile getirdi.




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