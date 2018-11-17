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Gerede'ye yeni mesire alanı kazandırıldı

Bolu’nun Gerede İlçesi’nde bulunan 125 bin metrakarelik alanda yapılacak peyzaj düzenlemelerinin ardından, bölge mesire alanı olarak vatandaşların kullanımına açılacak.

Bolu'nun Gerede İlçesi'nde bulunan 125 bin metrakarelik alanda yapılacak peyzaj düzenlemelerinin ardından, bölge mesire alanı olarak vatandaşların kullanımına açılacak.


Edinilen bilgiye göre, Gerede Orman İşletmesi'ne ait 125 bin metrakarelik rezerv konut ve kent ormanı düzenlenmesi projesi kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda alan Gerede Belediyesi'ne tahsis edildi.


Gerede Belediyesi, kendisine tahsis edilen alanda yapacağı peyzaj düzenlemeleri ile mesirelik alanı ve ağaçları da koruyarak vatandaşların kullanımına açacak. Uygulanacak proje ile yerli ve yabancı misafirleri ağırlayan Esentepe Mesireliği'nin yükü de hafifletilecek.


Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Tarım ve Orman Bakanlığı nezdinde yaptığımız girişimler neticesinde Orman İşletmesine ait alanda 125 bin metrekarelik alan belediyemize tahsis ediliyor. Yeni dönemde yapacağımız peyzaj düzenlemeleriyle mesirelik alanı ağaçlarımızı da koruyarak halkımızın kullanımına açacağız. Esentepe Mesireliği'nin yükünü de hafifletmiş olacağız. Bunun yanında 125 bin metrekarelik tomruk alanının da tahsisi çalışmaları devam ediyor. Toplam 250 bin metrekarelik bir alan. Amacımız bu kısmı da fay hattı üzerinde olan şehrimize rezerv konut alanı kazandırmak” dedi.

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