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12 Temmuz 2017 14:20

Gezici İŞKUR Otobüsü Bolu’da

Çalışma ve Sosya Güvenlik Bakanlığı İŞKUR Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan Gezici İŞKUR Otobüsü Bolu’da stant açarak vatandaşları bilgilendirdi.

Gezici İŞKUR Otobüsü Bolu’da

12 Temmuz 2017 14:20


İstihdamda Milli Seferberlik çalışmaları kapsamında illeri dolaşan Gezici İŞKUR Otobüsü sabah saatlerinde Bolu’ya gelerek Demokrasi Meydanı’nda bilgilendirme stantı açtı.


Konu hakkında açıklama yapan Bolu İş - Kur İl Müdürü İsmail Yalçın Bolu’da istihdam hedefinin aşıldığını söyleyerek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın Şubat ayında başlattığı istihdam seferberliği kapsamında bakanlığımızın çalışmaları devam ediyor. Bakanlık ve bağlı olan müdürlüklerimizin tayin ettiği otobüs istihdam konusunda bilgilendirme adına Demokrasi Meydanı’nda çalışmalarına başladı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde vatandaşlarımıza hizmet vermeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın İş - Kur ile ilgili, iş sağlığı, güvenliği ile ilgili tüm merak ettiklerine ve sorularına cevap vermeye çalışıyoruz. Bakanlık olarak hizmetlerimize devam ediyor ve vatandaşlarımızı stantlarımıza davet ediyoruz. İstihdam konusunda ilimizde hedeflediğimiz sayı 3 bin kişiydi. Şu an bu hedefi aşmış durumdayız. İstihdam konusunda yeni hedefler doğrultusunda ilerleyeceğiz. Fakat gelen yenilikler ile istihdam konusunda artık iş sağlığı ve güvenliği hakkında daha yoğun çalışmalar yapacağız. Eğitim ve farkındalık çalışmalarımız devam edecek” dedi.




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