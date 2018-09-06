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06 Eylül 2018 17:34

Göçük altında kalan işçi hastanede hayatını kaybetti

Bolu’nun Gerede ilçesinde inşaatı devam eden otelin su hattı çalışması sırasında meydana gelen göçükte yaralanan 2 işçiden Bayram Ercimen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Göçük altında kalan işçi hastanede hayatını kaybetti

06 Eylül 2018 17:34


Olay, dün akşam saatlerinde Gerede ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapımına yeni başlanılan bir otel inşaatının su hattı çalışması için kazı yapıldığı sırada göçük meydana geldi. Kazı çalışmasında olan işçilerden Bayram Ercimen ve Yusuf Sertdemir, göçükte toprağın altında kaldı.


Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından işçiler Ercimen ve Sertdemir, yaralı şekilde göçüğün altından çıkarıldı.


İlk müdahalelerinin ardından önce ilçede bulunan hastaneye ardından da İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne götürülen işçilerden Bayram Ercimen, bugün hayatını kaybetti.


Diğer işçi Yusuf Sertdemir’in ise ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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