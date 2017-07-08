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08 Temmuz 2017 14:23

Gölcük Tabiat Parkı’na tatilci akını

Bolu’nun doğal güzelliklerinden olan Gölcük Tabiat Parkı hafta sonu tatilcilerin akınına uğradı.

Gölcük Tabiat Parkı’na tatilci akını

08 Temmuz 2017 14:23


Türkiye’nin gözde turizm merkezlerinden biri olan Gölcük Tabiat Parkı havaların ısınmasıyla birlikte tatilcilerin akınına uğradı. Hafta sonlarını doğa ile içi içe geçirmek isteyen tatilciler Gölcük’e gelerek keyifli anlar yaşadılar. Göl çevresinde yürümeyi tercih eden tatilcilerin yanı sıra bazı tatilciler ise gol araçları ve bisikletlerle göl turu attılar.


Olta balıkçılığının serbest olduğu Gölcük Tabiat Parkı’nda aileler çocuklarıyla birlikte balık tutmanın da zevkini yaşadılar. Piknik alanlarının dolup taştığı Gölcük’te ağaçların gölgesine kurulan sofralarda tatilciler mangallarını da yakarak güzel bir hafta sonu geçirdiler.


Mersin ve Adıyaman gibi sıcak illerden Bolu’ya gelen tatilciler, Gölcük’ün doğa harikası bir yer olduğunu belirterek, “havanın 25 derecelerde olması çok güzel. Kartpostallarda gördüklerimizi burada yaşıyor olmak daha farklı oluyor. Yaşam kalitesini çok güzel artıran bir yer. Hava sıcaklığı insanları hayatından bezdirmediği için insanlar da mutlu. Herkese tavsiye ediyoruz” şeklinde konuştular.




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