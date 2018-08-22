Gölcük Tabiat Parkı’nda bayram tatili yoğunluğu

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Gölcük Tabiat Parkı, Kurban Bayramı tatili nedeniyle ziyaretçi akınına uğradı. Bolu’ya 13 kilometre uzaklıkta olan ve her yıl yaklaşık 1 milyon kişinin ziyaret ettiği Gölcük Tabiat Parkı’nda vatandaşlar doğayla iç içe keyifli zamanlar geçirdi.

Yılın dört mevsimi özelikle Ankara ve İstanbul’dan binlerce tatilcinin akın ettiği Gölcük Tabiat Parkı’nda, güneşli havayı fırsat bilen tatilciler göl çevresinde yürüyüş yaparak doğayla iç içe vakit geçiriyor. Gölde bulunan 55 çeşit nilüferin rengarenk görüntüsü tatilcilerin ilgisini çekiyor.

Göl kenarında bulunan iskelede bol bol hatıra fotoğrafı çektiren tatilciler, bisiklet ve golf arabalarıyla da göl çevresinde tur attı.