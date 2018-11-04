Güneşli havayı fırsat bilen tatilciler Gölcük'e akın etti

Bolu'nun doğal güzelliklerinden Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunda tatilci akınına uğradı.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Gölcük Tabiat Parkı, sonbaharda güneşli havanın tadını çıkarmak isteyenlerle doldu taştı. Bolu kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta olan ve her yıl yaklaşık 1 milyon kişinin ziyaret ettiği Gölcük Tabiat Parkı'nda yeşillikler içerisinde hafta sonu tatilini geçirmek isteyen vatandaşlar, doğayla iç içe keyifli anlar yaşadılar. Tatilciler göl çevresinde yürüyüş ve piknik yaptılar. Göl kenarında bulunan iskelede bol bol hatıra fotoğrafı da çektiren tatilciler, bisiklet ve golf arabalarıyla göl çevresinde tur attılar.

Hafta sonu tatilinde Kocaeli'den Bolu'ya gelen Muhammet Kılıçarslan, Gölcük Tabiat Parkı'nı çok beğendiğini söyleyerek, “Yaprakların renkleri büyüleyici. Bütün renkleri görebiliyoruz” dedi.