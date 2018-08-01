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01 Ağustos 2018 15:03

Hasta taşıyan ambulans kamyonetle çarpıştı: 6 yaralı

Bolu’da, içerisinde hasta bulunan ambulansla ekmek kamyonetinin karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Hasta taşıyan ambulans kamyonetle çarpıştı: 6 yaralı

01 Ağustos 2018 15:03


Kaza, saat 14.00 sıralarında D-100 Karayolu Dağkent Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bolu’nun Göynük ilçesinden kent merkezine hasta taşıyan Ahmet Arif idaresindeki 14 GD 972 plakalı ambulans, Dağkent Işıklı Kavşağı’ndan geçtiği sırada D-100 karayoluna bağlanmak isteyen Hakan Turan yönetimindeki 14 EF 321 plakalı ekmek kamyonetiyle çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ve ambulansta hasta olarak bulunan Tülay Demirtaş, hasta yakını Bedriye Demirtaş, sağlık personelleri Elif Özdamar ile Burcu Yılmaz yaralandı.


Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve İzzet Baysal Tıp Fakültesi Acil Servislerine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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