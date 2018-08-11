hazırlık maçı: Sakaryaspor: 1 - Ankara Adliyespor: 1

Yeni sezon kamp çalışmalarını Bolu’da sürdüren TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Sakaryaspor 4’üncü hazırlık maçında TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Ankara Adliyespor karşı karşıya geldi.
Bolu’nun Karacasu Beldesi’nde oynanan hazırlık maçına hızlı başlayan yeşil-siyahlı ekip, 32. dakikada, sol kanattan Furkan’ın ortasında İlyas Çakmak’ın düzgün kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti.
Karşılaşmanın ilk yarısı Sakaryaspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıya oyuncu değişiklikleriyle başlayan iki takım da gol yollarını ararken, oyuna hızlı başlayan Ankara Adliyespor maçın 65. dakikasında attığı golle skora eşitlik getirdi. 1-1
Ankara Adliyespor’un beraberlik golünün ardından yoğunlukla orta sahada oynanan karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.
Sakaryaspor karşılaşmaya, Aykut Berat Yıldız, Oğuz Kocabal, İlyas Çakmak, Savaş Tağa, Ferhat Yazgan, Furkan Karabaş, Ümit Yasin Arslan, Ömer Yılmaz, Murat Bildirici, Berkay Can Değirmenci, Alper Tursun ilk 11’i ile çıktı.
Ankara Adliyespor ise, Sercan, Salih, Barış, Deniz, Mert, Caner, Erol Can, Fatih, Cevat, Ali, Aykut ilk 11’i ile çıktı.