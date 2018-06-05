HDP’liler ile karşıt görüşlü grup cadde ortasında birbirine girdi

Caddede karşılaşan iki grup tekme tokat birbirine girdi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) binası önüne dün gece saatlerinde parti bayrakları asıldı. Bayrakların asıldığını gören vatandaşlar duruma tepki göstererek asılı olan bayrakları indirdikten sonra cadde üzerinde yaktı. Bayrakların yakıldığı sırada HDP üyeleri ile vatandaşlar arasında kısa süreli gerginlik yaşanan gerginlik polis ekiplerinin müdahalesiyle kavgaya dönüşmeden sona erdi.

Tekmeler havada uçuştu

Dün gece saatleri itibariyle şehir merkezinde devam eden gerginlik bugün akşam saatlerinde iki grubun caddede karşılaşmasıyla kavgaya dönüştü. İzzet Baysal Caddesi üzerinde karşılaşan HDP üyeleri ile karşıt görüşlü kalabalık grup bir anda tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdılar. Çevredeki vatandaşların da karıştığı kavgada olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kalabalık grup polis ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle ayrıldı.

Kavgada, HDP üyeleri parti binalarına kaçarken, yaralananlar önce tedavileri için İzzet Baysal Devlet Hastanesi’ne, daha sonra ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldüler.