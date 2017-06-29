Highway AVM bayramda ziyaretçi rekoru kırdı

Bolu Dağı TEM Otoyolu üzerinde bulunan Avrupa’nın en büyük otoyol üzeri alışveriş merkezi olan Highway Outlet arefe günü ve Ramazan Bayramı boyunca ziyaretçi akınına uğradı. Tatilcilerin 4 gün boyunca ziyaret ettikleri Highway 400 bin ziyaretçi sayısına ulaşarak büyük bir başarıya daha imza attı. Alışveriş keyfi hiç bitmesin diye gece saat 01:00’e kadar hizmet veren alışveriş merkezi önünde uzun araç kuyrukları oluştu. Sadece alışveriş değil, aynı zamanda eğlence ve yaşam merkezi olan ve her yaştan ziyaretçinin aradığı her şeyi bulabildiği Highway Outlet’te, ailece bayram alışverişi yapanlar hem hoş vakit geçirmenin hem de hesaplı alışverişin keyfiyle bayram coşkusunu yaşamış oldular. Bayram dönemlerinde rekor ziyaretçi sayılarına ulaşarak, artık bunu bir gelenek haline getiren Highway’de müşteri yoğunluğu cirolara da yansırken, hem ziyaretçi sayısı hem de ciro bazında geçen yılın aynı dönemine göre büyüme kaydedilmiş oldu.