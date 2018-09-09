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Highway AVM’nin yeni müdürü göreve başladı


Bolu Dağı TEM Otoyolu üzerinde bulunan Avrupa’nın en büyük otoyol tesisi Highway Outlet Alışveriş Merkezi’nde 2016 yılından beri genel müdürlük yapan M. Arif Tuncer görevinden ayrıldı. Tuncer’in yerine, emekli emniyet müdürü Soner Okur atandı.


Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Polis Bakım ve Yardım Sandığı(POLSAN) bünyesindeki HighWay Outlet AVYM’de yönetim değişikliğine gidilerek, 2016 yılının Temmuz ayından beri genel müdürlük görevini üstlenen M. Arif Tuncer, 05.09.2018 tarihi itibariyle görevinden ayrılmış olup, yerine Vekaleten Genel Müdür olarak Emniyet Teşkilatı’nda yıllarca hizmette bulunan, emekli Emniyet Müdürü Soner Okur atanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

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