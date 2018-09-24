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Highway'de Aleyna Tilki rüzgarı esti

Bolu’da, hayranlarıyla buluşan Aleyna Tilki, verdiği mini konserle coşkulu anlar yaşattı.

Bolu'da, hayranlarıyla buluşan Aleyna Tilki, verdiği mini konserle coşkulu anlar yaşattı.


Bolu'da, TEM Otoyolu üzerinde bulunan Highway Alışveriş Merkezi, 7. Yıl kutlamaları kapsamında şarkıcı Aleyna Tilki'yi sevenleriyle buluşturdu. Alışveriş merkezi içerisinde kurulan alanda Tilki'yi dinlenemek isteyen hayranları saatler öncesinden AVM'ye akın etti. Sevenlerine mini konser veren Aleyna Tilki, 15 dakika boyunca kaldığı sahnede dans gösterileriyle de dikkatleri üzerinde topladı.

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