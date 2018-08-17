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17 Ağustos 2018 13:38

Highway’de bayram hazırlıkları tamamlandı

Bolu’da, Kurban Bayramı tatili boyunca bir dizi etkinlik düzenlenecek olan Highway Outlet Alışveriş Merkezi’nde hazırlıklar tamamlandı.

Highway’de bayram hazırlıkları tamamlandı

17 Ağustos 2018 13:38


Bolu Dağı TEM Otoyolu üzerinde bulunan Avrupa’nın en büyük otoyol tesisi Highway Outlet Alışveriş Merkezi Kurban Bayramı tatili boyunca ziyaretçilerine hem keyifli alışveriş yaşatacak hem de düzenlediği etkinliklerle eğlenmelerini sağlayacak.


Bayram tatili hazırlıklarını tamamlayan Highway AVM, ziyaretçilerinin alışveriş keyfi yarıda kalmasın diye 18-19-20 Ağustos tarihlerinde bünyesinde bulunan mağazalar ve yemek alanları sabah 09:00’da açılıp, gece yarısı saat 12:00’de kapanacak. Ayrıca, alışveriş merkezinin otoyol kısmında bulunan otoparkta kurulu indirim çadırlarında da birbirinden ünlü markalarda bayrama özel ekstra indirim fırsatları Alışveriş Merkezi ziyaretçilerini bekliyor olacak. Alışveriş keyfinin yanında çocukları da unutmayan HighWay’de 18-19 Ağustos ve 25-26 Ağustos tarihlerinde eğlenceli ve eğitici atölye etkinlikleri de düzenlenecek. 3 Boyutlu Ahşap Boyama, Midilli At Boyama, Ressam Robot ve Yumoş Oyuncak Yapımı etkinliklerine tüm çocuklar ücretsiz olarak katılım sağlayabilecekler.




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