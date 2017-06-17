Highway’den Babalar Günü kampanyası

Bolu Dağı TEM otoyolu üzerinde bulunan Highway Alışveriş Merkezi, her yıl Haziran ayında kutlanan Babalar Günü için kampanya başlattı. Haziran ayının 16-17 ve 18 tarihlerinde HighWay Outlet’ten 150 TL ve üzeri alışveriş yapan herkes, danışma birimine gelerek alışveriş fişlerini işletecek ve anında sürpriz hediyelerin sahibi olacaklar. Tam 3 gün boyunca sürecek bu kampanya ile HighWay Outlet’e gelen ziyaretçiler alışverişlerini doya doya yapabilecekleri gibi Babalar Günü’nü yüzlerce sürpriz hediyeyle en güzel şekilde kutlayacaklar.