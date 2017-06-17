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17 Haziran 2017 16:58

Highway’den Babalar Günü kampanyası

Bolu’da bulunan Highway Alışveriş Merkezi, müşterileri için Babalar Günü’ne özel kampanya düzenledi.

Highway’den Babalar Günü kampanyası

17 Haziran 2017 16:58


Bolu Dağı TEM otoyolu üzerinde bulunan Highway Alışveriş Merkezi, her yıl Haziran ayında kutlanan Babalar Günü için kampanya başlattı. Haziran ayının 16-17 ve 18 tarihlerinde HighWay Outlet’ten 150 TL ve üzeri alışveriş yapan herkes, danışma birimine gelerek alışveriş fişlerini işletecek ve anında sürpriz hediyelerin sahibi olacaklar. Tam 3 gün boyunca sürecek bu kampanya ile HighWay Outlet’e gelen ziyaretçiler alışverişlerini doya doya yapabilecekleri gibi Babalar Günü’nü yüzlerce sürpriz hediyeyle en güzel şekilde kutlayacaklar.




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