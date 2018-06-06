Highway’in düzenlediği otomobil kampanyasında talihli belli oldu

Bolu Dağı TEM Otoyolu üzerinde bulunan Avrupa’nın en büyük otoyol tesisi Highway Outlet Alışveriş Merkezi’nin düzenlediği lüks otomobil kampanyasında dün gerçekleştirilen çekilişe kazanan talihli belli oldu. Binlerce ziyaretçinin yaptığı alışveriş sonrasında aldıkları biletlerle katıldıkları kampayada kazanan asil talihli 41194 numaralı biletin sahibi Mehmet Emin Dimen oldu. Yedek talihli ise 46524 numaralı biletin sahibi olan Ali Bulut oldu.

Çekilişle ilgili açıklama yapan Highway Outlet AVM Müdürü Dr. M. Arif Tuncer, “Yaklaşık 2,5 aydır devam eden kampanyamız sona erdi. Aracımız Şırnak Cizre’ye çıktı. Bundan sonra bu tarz kampanyalarımız artarak devam edecektir. Tüm ziyaretçilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.