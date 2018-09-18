Hırsızlıktan adliyeye sevk edilen 4 kişi: "Zaten 1 saat sonra çıkacağız"

Bolu'da, bir işyerine girerek ait 11 bin lira değerindeki 2 adet iş makinesi kepçesini çaldıkları güvenlik kameralarından tespit edilen 4 kişi, gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Rahat tavırlarıyla adliyeye gelen şüphelilerin, “Zaten bir saat sonra çıkacağız” demesi dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz günlerde Bolu Sanayi Sitesi'ne otomobille gelen ve yaşları 18 ile 22 arasında değişen 4 genç, bir iş yerine ait iş makinesinin 11 bin lira değerindeki 2 adet kepçesini otomobile yükleyerek çaldılar. Ertesi gün iş yerine gelen ve parçanın yerinde olmadığını fark eden iş yeri sahibi, güvenlik kameralarını incelediğinde 4 şahsın kepçeyi çaldıklarını gördü. İşletmecinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İş yerine gelerek güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

"Çek, zaten bir saat sonra çıkacağız"

İnceleme sonrasında şahısların kimliklerini tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren S.Y., Ş.T., T.K.T., S.E. ve çaldıkları kepçeyi sattıkları V.B.'yi gözaltına aldı. İfadeleri alınmak polis merkezine götürülen şahıslardan V.B., çalıntı mal satın almak suçundan cezai işlem uygulandıktan sonra serbest bırakıldı. Kepçeleri çalan 4 şüpheli ise, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Rahat tavırlarıyla ve gülerek adliyeye gelen şüphelilerin, kameralara dönerek, “Çek ağabey çek. Zaten bir saat sonra çıkacağız” demesi dikkat çekti.

Hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı

Öte yandan iş yerinin güvenlik kamerlarına yansıyan görüntülerde, otomobille iş yerinin önüne gelen 4 kişi araçtan inerek çevrede geziniyor. İş makinesi kepçesini gözüne kestiren 4 kişi, parçayı otomobile yüklüyor. Parçayı yükledikten sonra otomobile binen 4 şüpheli hızla olay yerinden kaçıyor.