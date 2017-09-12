Hisarcıklıoğlu, ödül töreni için Bolu’ya geliyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirilecek olan ödül törenine katılmak için Perşembe günü Bolu’ya gelecek. Hisarcıklıoğlu’nun Bolu ziyareti ile ilgili bilgi veren Bolu TSO Başkanı Ateş, “TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla ve “Bolu Ekonomisine Değer Katanlar” ismiyle düzenlenecek olan ödül töreninde vergi, istihdam, ihracat gibi kategorilerde başarı gösteren firmalara ödül takdim edilecek. Ayrıca aynı program kapsamında TOBB tarafından ilimizde yaptırılan TOBB Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Bolu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından MARKA güdümlü proje desteğiyle yaptırılan geçici depolama tesisinin de açılışı gerçekleştirilecek” dedi.