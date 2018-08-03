Hizmet - İş Sendikası Bolu’da yeni ofisini açtı

HAK - İŞ Konfederasyonu bünyesinde hizmet veren Hizmet - İş Sendikası Bolu’da yeni ofis açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, HAK - İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hizmet-İş Sendikası Bolu İl Başkanı Hacer Güngör, Bolu AK Parti Milletvekili Arzu Aydın, Bolu AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay ve belediye bünyesinde çalışan işçiler ve vatandaşlar katıldı. Ofisin açılışı selamlama konuşmalarının ardından dua edilerek kurdele kesimi ile gerçekleşti. Açılışın ardından HAK - İŞ Genel Başakanı Mahmut Arslan hizmete giren ofiste basın mensuplarına açıklamada bulundu.

“Kadrolu olmayan bütün arkadaşlarımız için gereken mücadeleyi vereceğiz”

Açıklamasında kadrolu olarak çalışmayan bütün işçiler için gerekli mücadeleyi vereceklerini dile getiren HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Çok şükür uzun yıllar mücadelemizin sonunda, taşeron şirketlerdeki arkadaşlarımız artık kamunun kadrolu işçileri olmuştur. Eksik olan KİT’lerde çalışan, hastane bilgi sisteminde yer alan, yemekhanelerde çalışan, araç kiralamada çalışan, gerçekten bazı alanlarda yüzde 70 kapsamına girmediği için kadro alamayan arkadaşlarımızla ilgili yeni bir mücadele başlattık. KİT ‘lerle ilgili bir kararname çıktı ama hala o kararname ile ilgili ayrıntılar belli olmadı. Bu ayrıntıların belli olmasından sonra orada bir yol haritası oluşturacağız. Kadro alamayan bütün arkadaşlarımızın, kadro alması için yapılması gereken bütün mücadeleyi, elimizden geldiği kadar bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Ancak bu mücadelemizin var olan büyük başarıyı da gölgelememesi gerekiyor” dedi.

“1 milyonun üzerinde kadrolu işçiye ulaştık”

Taşeron işçilere yönelik yapılan çalışmalar hakkında da konuşan Genel Başkan Arslan, “Türkiye büyük bir reformu gerçekleştirdi. Uluslararası güçlerin, IMF’nin baskılarına rağmen, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve sayın Cumhurbaşkanımız, küreselleşmenin bizim önümüze koyduğu engellere rağmen kamuda toplam 170 bin olan kadrolu işçi sayımıza 5 kat daha ilave ederek 1 milyonun üzerinden kadrolu işçiye ulaştık. Buda büyük bir başarıdır. Bu başarısından dolayı hükumetimizi tebrik ediyoruz” diye konuştu.

“İş kazaları konusunda Türkiye büyük bir sorun yaşıyor”

İş sağlığı ve güvenliği konusunda yeni kurulan hükumetten talepleri olduğuna dikkat çeken Genel Başkan Arslan, “Yeni hükumetimiz kuruldu. Sayın Cumhurbaşkanımız görevine başladı. Çalışma hayatının temel gündem maddeleri var. Bunlarla ilgili HAK-İŞ’in bazı talepleri var. Özellikle iş sağlığı güvenliği konusunda, iş kazaları konusunda Türkiye büyük bir sorun yaşıyor. Her gün ortalama 4 ‘e yakın emekçi kardeşimizi iş kazalarında kaybediyoruz. Yasal düzenlemeyi yapmamıza rağmen Mevzuat değişliklerin gerçekleştirmemize rağmen ne yazık ki ölümlü iş kazalarının önüne geçemiyoruz. Bu Türkiye’nin büyük bir sorunu. Bu sorunun çözümü için bütün tarafları ortak hareket etmeye davet ediyoruz. Toplumsal bilinci ilkokullardan başlayarak, iş kazaları, meslek hastalıkları, kazalarda ki ölümlere karşı tedbir alma konusunda bütün herkesi sorumlu davranmaya davet ediyoruz. Milli eğitimden, sivil toplum örgütlerine, sendikalardan, hükumetimize karşı. İşçilerden, iş verenlere karşı hep beraber bu ölümleri ortadan kaldıracak tedbirleri almamız gerekiyor”şeklinde konuştu.

“Cumhurbaşkanımız ile görüşeceğiz”

Türkiye’de meydana gelen kazaların çok önemli büyüklükte bir kısmının önlenebilir nitelikte olduğuna değinen Arslan, “Ölümlü iş kazalarının yüzde 99’u önlenebilir kazalar. O zaman sorun kazaların olması ile ilgili değil önlenmesi ile ilgilidir. Bunun mutlaka Türkiye’nin temel gündem maddelerinden biri olarak önümüzde durması ve bunu da ilgililere, sayın Cumhurbaşkanımıza, Cumhurbaşkanı Yardımcımıza, Çalışma Bakanımıza ve ilgilere önümüzdeki günlerde randevu talebimiz var. Bunları kendileri ile de paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

“Amerika’ya karşı daha sert tavır alınmalı”

Amerika Birleşik Devletlerinin Türkiye hakkında verdiği kararlar hakkında da açıklama yapan Arslan, “Türkiye’ye karşı Amerika Birleşik Devletlerinin bir papazı bahane ederek uluslararası hukuku hiçe sayan, iki ülkenin Nato’daki tarihsel işbirliğini yok sayan,gerçekten herkesi ve bütün müttefikleri şaşırtan, iki bakanımıza yönelik bu tavrından dolayı Amerika Birleşik Devletlerini başkan dahil te’lin ediyoruz. Onlara karşı Türkiye’nin daha sert bir tavır almasını istiyoruz” açıklamasında bulundu.