Hurma kutularından 21 kilo uyuşturucu çıktı

Polis kameraları tarafından görüntülenen operasyonda gözaltına alınan tır sürücüsü, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu illerinden İstanbul’a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine, Bolu Batı Gişeleri’nde bir tırı durdurdu. Polis kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen operasyonda hurma taşıdığı öğrenilen tır, İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülerek dorse kısmında narkotik köpeği ‘Sezar’ ile arama yapıldı. Yapılan aramada hurma kutularının içerisine paketler halinde gizlenmiş 21 kilo eroin ele geçirildi. Tır sürücüsü M.K. olay yerinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.K., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.