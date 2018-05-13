Diğer
Kategoriler
13 Mayıs 2018 13:12

Hurma kutularından 21 kilo uyuşturucu çıktı

Bolu’da, TEM Otoyolu üzerinde polis ekiplerinin hurma taşıyan bir tıra yaptığı operasyonda 21 kilo eroin ele geçirildi.

Hurma kutularından 21 kilo uyuşturucu çıktı

13 Mayıs 2018 13:12

Polis kameraları tarafından görüntülenen operasyonda gözaltına alınan tır sürücüsü, adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu illerinden İstanbul’a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine, Bolu Batı Gişeleri’nde bir tırı durdurdu. Polis kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen operasyonda hurma taşıdığı öğrenilen tır, İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülerek dorse kısmında narkotik köpeği ‘Sezar’ ile arama yapıldı. Yapılan aramada hurma kutularının içerisine paketler halinde gizlenmiş 21 kilo eroin ele geçirildi. Tır sürücüsü M.K. olay yerinde gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.K., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BOLU HABERLERİ
BOLU HAVA DURUMU
18
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    18°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    22°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    22°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç