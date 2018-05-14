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14 Mayıs 2018 16:42

Hurma taşıyan tırda yakalanan 21 kilo eroini sahiplenerek teslim oldu

Bolu’da, polis ekiplerinin hurma taşıyan bir tıra yaptıkları operasyonda ele geçirilen 21 kilo eroinin kendisine ait olduğunu söyleyen Veli Ece isimli şahıs, Bolu’ya gelerek teslim oldu.

Hurma taşıyan tırda yakalanan 21 kilo eroini sahiplenerek teslim oldu

14 Mayıs 2018 16:42


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu illerinden İstanbul’a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine, geçtiğimiz Cumartesi günü Bolu Batı Gişeleri’nde bir tırı durdurdu.


Hurma taşıdığı öğrenilen tır, İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülerek dorse kısmında narkotik köpeği ‘Sezar’ ile arama yapıldı. Yapılan aramada hurma kutularının içerisine paketler halinde gizlenmiş 21 kilo eroin ele geçirildi.


Gözaltına alınan tır sürücüsü Müslüm Kahraman çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Uyuşturucuları sahiplendi


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonundan bir gün sonra tır sürücüsü Müslüm Kahraman’ın ifadesinde, uyuşturuyu İstanbul’da teslim alacak kişi olduğunu söylediği 41 yaşındaki Veli Ece, uyuşturucu maddenin kendisine ait olduğunu belirterek Bolu İl Emniyet Müdürlüğü’ne teslim oldu.


Gözaltına alınan Veli Ece, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.




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