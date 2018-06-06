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06 Haziran 2018 15:56

İmam nikahlı çift 6 kilo 170 gram uyuşturucuyla yakalandı

Bolu’da, TEM Otoyolu’nda yapılan uygulama sırasında durdurulan bir otomobilde 6 kilo 170 gram uyuşturucu yakalanan imam nikahlı çift adliyeye sevk edildi.

İmam nikahlı çift 6 kilo 170 gram uyuşturucuyla yakalandı

06 Haziran 2018 15:56


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri TEM Otoyolu’nda yaptıkları uygulama sırasında İstanbul istikametine seyhir halinde olan bir otomobili durdurdu.


Ekiplerin otomobilde yaptıkları aramada çeşitli yerlere gizlenmiş halde 6 kilo 170 gram esrar ele geçirildi. Araçta bulunan ve imam nikahlı oldukları öğrenilen 36 yaşındaki C.Y. ile 26 yaşındaki D.K. gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.Y. ve D.K. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.




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