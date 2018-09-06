İtfaiye çavuşu yavru sincaba çocuğu gibi bakıyor

Yaklaşık 10 yıldır Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nde itfaiye çavuşu olarak görev yapan Abdurrahman Konuk’un akrabaları evlerine giren yavru bir sincap buldu. Konuk’un hayvanlara olan ilgisini bilen akrabaları bakımını yapması için yavru sincabı itfaiye çavuşuna teslim etti. Akşamları evinde, gündüzleri ise göre yaptığı itfaiye müdürlüğünde yavru sincaba bakan Abdurrahman Konuk, Yavru sincap 3 gün önce bir akrabam tarafından bana ulaştırıldı. Onlar bakamadığı, ben de hayvanları çok sevdiğim için bana getirdiler. Ben de 3 günden beri evde çocuğuma nasıl bakıyorsam adı fıstık olan sincabımıza çocuğuma bakar gibi bakıyorum. Bakmaya da devam edeceğim” dedi.

"Masajını yapıp huzurlu bir şekilde uyumasını sağlıyorum"

Mesai arkadaşlarının da hayvansever insanlar olduğunu söyleyen ve hayvanlara yapılan eziyetlerden dolayı üzüntü duyduğunu kaydeden Konuk, “Bugünlerde çeşitli yerlerde köpeği arabanın arkasında süründürme olsun, kedilerin, köpeklerin ayaklarının kesilmesi olsun, en son yine bir kedinin ayaklarının kesildiğini duydum ve çok üzüldüm. Ben her 2 saatte bir kalkıp bu yavru fıstığımıza bakmayı görev edindim kendime. Her 2 saatte bir sütünü veriyorum. Masajını yapıp huzurlu bir şekilde uyumasını sağlıyorum. Sütle besledikten sonra sanki bir çocuk gibi gazının çıkmasını sağlıyorum. Gazı çıktıktan sonra huzur içinde uyuyor. Gece de olsa kalkıp süt vermeye devam ediyorum. Bu şekilde büyütmeye çalışacağım” diye konuştu.

Vatandaşlardan itfaiye çavuşuna teşekkür

Daha önce itfaiye müdürlüğünde görev yapan ve arkadaşlarını ziyarete gelen bir vatandaş ise, yavru sincabı severek, “İtfaiye müdürlüğü olarak sadece insanlara değil hayvanlara yaptığınız hizmetlerden dolayı sizlere bir vatandaş olarak teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.