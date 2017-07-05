İtfaiye ekipleri yavru kediyi 6 metre çukurdan kurtardı

Edinilen bilgiye göre, İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan bir apartman ile apartmanın arkasında bulunan Hisar Tepesi’nin arasındaki yaklaşık 6 metrelik çukura yavru kedi düştü. Apartmanın giriş katında bulunan iş yerinin tuvaletine girildiğinde kedi sesi duyan vatandaşlar durumu Bolu Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri iş yerinin tuvalet camının sökerek aparman ile tepenin arasındaki çukura girerek yavru kediyi kurtardılar.

İtfaiye ekiplerini olay yerine çağıran işletme çalışanı Simay Bayar, “Tuvalete girdiğimizde bir kedi sesi duyduk. Hisar Tepesi ile binamız arasındaki boşlukta sürekli kedi düşüyor. Geçen sene de bu olayı yaşamıştık. İtfaiye ekipleri gelmişti ama kediyi kurtaramamışlardı. Bu kez itfaiye ekipleri geldi ve bu sefer kurtardılar” dedi.