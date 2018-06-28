Iza Buğdayı günleri düzenlenen panelle başladı

Bolu’da 10 bin yıldır genetiğini koruyan ve içerdiği protein, amino asit, mineral, karoten miktarı ile besin değeri açısından son derece zengin olan “Iza buğdayını” yaşatmak ve yaygınlaştırmak amacıyla bu yıl ilk kez Iza Buğdayı Şenlikleri ve Tarla Günleri düzenlendi. Şenlik, Bolu’da bir otelde düzenlenen panel ile başladı. Bolulu çiftçiler yoğun katılım gösterdiği panele Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, AİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Bolu Belediye Başkan Yardımcıları Emine Davarcıoğlu, Zerrin Biçen, Tarım İl Müdürü İzzet Murat, Orman Bölge Müdürü Hasan Kesin, Bağışçılar Vakfı Başkanı Yüksek Ziraat Mühendisi Şerafettin Erbayram, STK temsilcileri, kurum ve daire müdürleri, akademisyenler, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

Bolu Belediyesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) tarafından düzenlenen panelde içerdiği protein, amino asit, mineral, karoten miktarı ve besin değeri açısından son derece zengin bir ürün olan ve ekmeklik buğdaya göre daha fazla çinko, demir, bakır, selenyum ve protein içeren Bolu yöresine özgü Iza buğdayı bilim alanında görüşüldü.

Panelde yaptığı konuşmasında belediyecilik alanının dışında tarıma da destek verdiklerini dile getiren Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, “Belediyecilik çalışmalarımızı sürdürürken park ve bahçeler müdürlüğümüz çok önemli çalışmalar yapıyor. Yine üniversitemizle beraber tabiatımızda var olan bütün bitki çeşitleri üzerinde bir çalışma yürütüyoruz. Endemik türleri koruyoruz. Ayrıca ticari değeri olan ne bitki türü varsa da genlerini muhafaza ediyoruz. 50-60 yıllık Seben domatesini koruyoruz. Şu an burada bu işi seven insanlar var. Sizlerden ricam, ellerinizdeki genleri bozulmamış ne kadar tohum varsa bizle paylaşın. Biz bunların tamamının korunması ve gelecek nesillere aktarılması için gerekli çalışmaları yapıyoruz” dedi.

Bolu’nun çok geniş bir tarımsal alanı bulunmadığının altını çizen Yılmaz, “Bolu’nun topraklarının sadece yüzde 15’i tarımsal üretim yapabilecek topraklar. Seben çok küçük bir yer olmasına rağmen inşallah sulanmayan alanı kalmayacak. Iza buğdayı konusunda şu an üniversitemiz saflaştırma ve genlerini muhafaza çalışmalarını yürütürken biz tarımsal alanda ne yapabiliriz diye düşünüyoruz. Bu yıl belediye olarak 200 dönüm civarında Iza buğdayı ektik. Seben’de ekilen de var. İnşallah önümüzdeki yıl sözleşmeli işçi modeli ile Bolu’nun tamamında ektirip buna sahip çıkmak istiyoruz” diye konuştu.

Alternatif ürünlere de değinen Yılmaz, “Şu an karpuz konusunda da iyiyiz. Bu yıl daha da iyiye gidecek. Tüm ürünlerimizin önce coğrafi işaretlerinin alınması gerekiyor. TSO ile beraber Bolu’da herhalde 15 ürünün, daha önce alınanlar var bu yıl coğrafi işaretinin alınmasını istiyoruz. Bu ürünler bize ait ürünler. Bunları muhafaza edip, iyi tanıtıp çok ciddi bir gelir dönüşü sağlamak zorundayız. Bu işi sadece belediye yapmayacak. Bu tüm kurumlarla müşterek yapacağımız bir iş. Bugün bunun adımını atmanın mutluğunu yaşıyorum. Geçmişte bu işlerle ilgilenen bir kişi vardı o da Şerafettin Erbayram’dır. Şimdi ise onun önderliğinde bu çalışmaları Bolu’ya hakim kılmaya çalışıyoruz. Üniversitemiz ve Türkiye’nin birçok yerinden gelen bilim adamlarımızın da bu çalışmaya destek vermesi bizi oldukça heyecanlandırıyor” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından buğday alanında uzman bilim adamları bilgilerini panele katılan vatandaşlar ile paylaştı.