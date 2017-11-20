İZDES projesinin ikinci etabı Bolu’da başladı

Bolu’da, Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen İzleme ve Denetleme Sistemi projesi toplantısı İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Erkan Kılıç’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıya Bolu TSO Başkanı Türker Ateş, İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Emniyet Genel Müdürlüğü ve mahalli idarelerden yetkililer katıldı.

Bakanlığın taşra birimlerinin hizmet kapasitelerini ölçmek, merkez ve taşra birimleri arasındaki iletişimi geliştirmek, sahadaki görüş ve önerileri doğru şekilde merkeze iletmek, valiliklerdeki iyi uygulama örneklerini paylaşmak amacıyla başlatılan projeyle ilgili konuşan Kılıç, “Sayın Bakanımız bu projeye çok önem veriyor. Bizler de zaten yeni yönetim anlayışında yönetişim, karşılıklı yönetim konularına önem veriyoruz. Bu son derece önemli. Dünyanın gündeminde olan bir yönetim anlayışı” dedi.

Kılıç, konuşmasının devamında sahadan alınan bilgilerin Bakanlığa götürülerek yapılabilecekler üzerine çalışmalar olacağını belirterek şunları kaydetti:

“Stratejiden uzman arkadaşlarımızla beraber gün boyunca İçişleri Bakanlığı’nın vermiş olduğu hizmetlerin başarı, memnuniyet düzeyini ölçmeye çalışacağız. Birlikte yönetim, katılımcı yönetim anlamında İZDES projemizin ikinci etabını Bolu’da başlatmış oluyoruz. Bu projenin hayırlı olmasını diliyorum.”