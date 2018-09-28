İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işten atılan işçi CHP'lilerin toplantı yaptığı otelde eylem yaptı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden geçtiğimiz yıl işten atılan Mahir Kılıç (40) isimli işçi, CHP'nin Abant'ta toplantı yatığı otele girerek eylem yaptı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 10 yıl boyunca çalıştıktan sonra 258 işçiyle birlikte kadro davası açan 40 yaşındaki 2 çocuk babası Mahir Kılıç, geçtiğimiz yıl Ekim ayında amirine sözlü ve fiili saldırıda bulunduğu iddiasıyla işten çıkarıldı.

Ankara Genel Merkezi önünde 50 gündür oturma eylemi yapan Kılıç, süresiz açlık grevinin 17'inci gününde sesini duyurabilmek için, Cumhuiyet Halk Partisi'nin 1. Çalışma ve Değerlendirme toplantısını yaptığı Bolu Abant'ta bulunan otele geldi.

Elinde, “İşim ekmeğim onurum için süresiz açlık grevindeyim” yazılı pankartla toplantı yapılan salonun önüne kadar gelen Mahir Kılıç, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu'na tepki gösteren bir konuşma yaptı. Kılıç, daha sonra güvenlik görevlileri tarafından otelden çıkarıldı.

Toplantı yapılan otelin önünde açıklama yapan Mahir Kılıç, “Ben İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne kadro davası açan 258 işçiden biriyim. Şu ana kadar yaklaşık 30 arkadaşımızın yargıtaydan onaylanmış kadro davası olmasına rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 258 işçi sadece kadro davası açmaları sebebiyle işten atıldı. Bu atılan işçilerin içinde 25 yılın sonunda sadece verimsizlikten atılan kadınlar var. 50 yaşında bir işçiyi yaşlısın diye atıyorlar. Bu ülkede emeklilik yaşı 65, şu anda bu kararı veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı yaşı 71. 71 yaşındaki bir adam 50 yaşındaki adamı sen yaşlısın diye işten attı. Tek suçumuz kadro davası açmak. Beni 300 tane güvenlik kamerası olan bir yerde amirine sözlü ve fiili saldırıda bulunduğum iftirasıyla attılar. Mahkemeye delil getiremediler. Ortada en ufak bir darp raporu yok. Çünkü olmayan bir şeyden attılar. Bundan dolayı kıdemimi vermediler, ihbarımı vermediler, işsizlik almama dahi engel oldular. Bunun neticesinde geçtiğimiz Ekim ayında ben işten atıldım. O günden bu güne tek kuruş gelirim yok. Benim evim kira, 10 yaşında bir kızım var, 3 aylık bir oğlum var. Yani beni açlığa mahkum eden burası” dedi.