Diğer
Kategoriler
17 Haziran 2017 14:48

Kadın sürücülerin kazasında 6 kişi yaralandı

Bolu’da, kadın sürücülerin karıştığı kazada araçlarda bulunan ailelerinden 6 kişi yaralandı.

Kadın sürücülerin kazasında 6 kişi yaralandı

17 Haziran 2017 14:48


Kaza, saat 13.30 sıralarında Sağlık Mahallesi Şehitler Caddesi’nde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, M. Zekai Konrapa Bulvarı üzerinden Peyami Safa Sokağı’na gitmek isteyen 14 KM 048 plakalı araç sürücüsü Şerife Kuzu, Şehitler Caddesi’nden şehit merkezi istikametine gitmekten olan 42 D 5068 plakalı otomobil sürücüsü Semra Duzgöllü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savrulan araçların sürücüleri kazadan yara almadan kurtulurken, Kuzu ve Duzgöllü’nün ailelerinden 6 kişi hafif yaralandı.


Olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafıdan ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, tedavileri için İzzet Baysal Devlet Hastanesi ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırıldılar.


Kazanın ardından Semra Duzgöllü’ye ait araçtan duman çıktığını gören polis ekipleri olay yerine tedbir amaçlı itfaiye ekiplerini de çağırdı. Ekipler araçta inceleme yaptıktan sonra olay yerinden ayrıldı.


Kazadan dolayı bir süre trafiğe kapatılan Şehitler Caddesi, araçların kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.


Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BOLU HABERLERİ
BOLU HAVA DURUMU
20
°
C
  • Pazar
    20°C
  • Pazartesi
    19°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    22°C
BOLU NAMAZ VAKİTLERİ
  • 23 RAMEZÂN 1438
  • 18 Haziran 2017
  • Pazar
  • İmsak :02:54
  • Güneş :05:15
  • Öğle :13:06
  • İkindi :17:06
  • Akşam :20:35
  • Yatsı :22:36
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!