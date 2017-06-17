Kadın sürücülerin kazasında 6 kişi yaralandı

Kaza, saat 13.30 sıralarında Sağlık Mahallesi Şehitler Caddesi’nde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, M. Zekai Konrapa Bulvarı üzerinden Peyami Safa Sokağı’na gitmek isteyen 14 KM 048 plakalı araç sürücüsü Şerife Kuzu, Şehitler Caddesi’nden şehit merkezi istikametine gitmekten olan 42 D 5068 plakalı otomobil sürücüsü Semra Duzgöllü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savrulan araçların sürücüleri kazadan yara almadan kurtulurken, Kuzu ve Duzgöllü’nün ailelerinden 6 kişi hafif yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafıdan ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, tedavileri için İzzet Baysal Devlet Hastanesi ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırıldılar.

Kazanın ardından Semra Duzgöllü’ye ait araçtan duman çıktığını gören polis ekipleri olay yerine tedbir amaçlı itfaiye ekiplerini de çağırdı. Ekipler araçta inceleme yaptıktan sonra olay yerinden ayrıldı.

Kazadan dolayı bir süre trafiğe kapatılan Şehitler Caddesi, araçların kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.