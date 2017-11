Kadına şiddete karşı yürüyüşte erkeklerden anlamlı destek

Bolu’da, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi. Sabah saatlerinde Demokrasi Meydanı’nda başlayan yürüyüşe kadınların yanı sıra çok sayıda erkek de katıldı. Yaklaşık yüz kişinin katıldığı yürüyüş, bando ekibi eşliğinde İzzet Baysal Caddesi üzerinden Anıt Park’a kadar sürdü.

Kadına şiddete karşı yürüyüşe katılan erkekler, “yalnız değilsiniz”, “hanımını döven, Allah’a ve Resulüne asi olur. Kıyamette onun hasmı ben olurum”, “kadına şiddete sıfır tolerans” sloganların yer aldığı dövizlerle destek verdi.

Yürüyüş sonunda konuşma yapan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Timuçin Esen, "Kadınlar bir toplumu ayakta tutan kahramanlardır. Yapıları gereği erkeklerden daha az güçlü olan kadınlar her ne olursa olsun şiddeti kesinlikle hak etmemektedirler. Bizler kadına yönelik şiddetin her biçimini kınıyor ve dur diyoruz. Cinsiyete dayalı şiddet insan haklarının ihlalidir. Bizim medeniyetimizde ve inanç değerlerimizde şiddetin yeri yoktur. Şiddete karşı mücadelede her zaman sıfır toleransla yaklaşmalıyız. Kadına yönelik şiddetle tüm toplum olarak el ele mücadele edersek başarılı olabileceğimize inanıyoruz" dedi.

Esen’in ardından konuşan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu ise, "Biz kadınlar öfkeye karşı sevginin, çatışmaya karşı uzlaşının, horgörüye karşı hoşgörünün, yıkıma karşı hep daha iyi olan dönüşümün gücüyüz. Sahip olduğumuz bu güç bugün dünyanın en temel sorunlarından biri olan ayrımcılık ve şiddete karşı en büyük panzehirdir" şeklinde konuştu.