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26 Mayıs 2018 14:31

Kadınlara özel el sanatları sergisi açıldı

Bolu Belediyesi ile Bolu İzzet Baysal Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde açılan el sanatları kursunda kadınlara hitap eden ürünler sergilendi.

Kadınlara özel el sanatları sergisi açıldı

26 Mayıs 2018 14:31


Bolu İzzet Baysal Halk Eğitim Merkezi’nde usta öğretici olarak görev yapan Neşe Çağan’ın hazırladığı ahşap boyama, kağıt rölyef ve ipek kozası çalışmaları Bolu Belediyesi Ressam Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi’nde sergilenmeye başlandı.


Kadınlara hitap eden serginin açılışında konuşan Çağan, sergilenen tüm çalışmaların el emeği göz nuru olduğunu kaydetti.


Düzenlenen kursun Bolu Belediyesi işbirliğinde açıldığına değinen Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Öztürk ise, “Neşe hocamızı da tebrik ediyorum. Çok güzel eserler ortaya koymuş. Evde atılmak üzere olan bir tava bir anda mükemmel bir süs haline gelmiş. Hiç aklımıza gelmeyecek eşyalar farklı bir kimliğe bürünüyor” şeklinde konuştu.


Ahşap boyama, kağıt rölyef ve ipek kozası çalışmalarından oluşan el sanatları sergisinin Pazar günü akşamına kadar açık kalacağı belirtildi.




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