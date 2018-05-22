Kardeş cinayetinde ilk dava görüldü

Eğer öldürmek isteseydim silahımdaki 4 mermiyi de sıkardım” dedi.

Olay, geçen yıl Kasım ayında Ovadüzü Mahallesi Ovadüzü Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobiliyle Ovadüzü Caddesi’nden şehir merkezine seyir halinde olan 3 çocuk babası 55 yaşındaki İsmail Özer’i, mal paylaşımı nedeniyle uzun süredir kavgalı olan ağabeyi Celal Özer (62) başka bir araçla takip etti. Kendisinin ağabeyi tarafından takip edildiğini farkeden İsmail Özer, yol vermek için aracını kenara çektiği sırada ağabey Celal Özer, yanında bulunan silahı çıkararak kardeşine 2 el ateş etti. Kurşunlardan birisi karnına isabet eden İsmail Özer, olay yerinde yaşamını kaybetti.

Kardeşini vurduktan sonra olay yerinden kaçan Celal Özer, olaydan 1 saat sonra İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özer, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘kardeşi kasten öldürmek’, ‘tasarlayarak adam öldürmek’ suçlamasıyla tutuklu yargılanan Celal Özer’in ilk duruşması görüldü. Duruşmaya, olayda ölen İsmail Özer’in çocukları ve eşi de katıldı.

“Tarım aracı yüzünden kavgalıydık”

Annesinin ve babasının ölümünden sonra aralarında çizer diye tabir edilen tarım aracının paylaşımı yüzünden uzun süredir kavgalı olduklarını söyleyen Celal Özer, “Bende bulunan tarım aleti yüzünden defalarca kavga ettik. Ben olayların buralara kadar geleceğini bilseydim yıllar önce tarım aletini kardeşime bağışlardım. Olaydan bir gün önce, hastaneden çıkmıştım ve evime gittiğimde arabamın çalındığını gördüm. Arabamı ararken, Yusuf isimli bir tanıdığımızın barakasının olduğu yere gittim. Arabamın çalındığını söylediğimde orada bulunan kardeşim ‘yemeyenin malını yerler, yapamayanın malını yaparlar’ diyerek bana yumruk attı” dedi.

“Korkutmak için ateş ettim”

Olay günü ölen kardeşinin arkadaşı Hayrettin Aladağ’ı gördüğünü ve kardeşiyle arasındaki sorunun çözülmesinde yardımcı olması için yanına gittiği sırada Aladağ’ın otomobiliyle uzaklaştığını belirten Celal Özer, “Otomobilde kardeşim İsmail’i görmemiştim. Hayrettin, aracıyla seyir halindeyken ben de kendi otomobilimle onu takip ettim. İkimiz de yol üzerinde durduk. Hayrettin’in yanında İsmail’i görünce beni tekrar döveceğini düşünerek onu korkutmak için yanımda bulunan silahla otomobilin kapısına 2 el ateş ettim. Ateş ettikten sonra onların bulunduğu otomobil tarlaya girince ben de olay yerinden ayrıldım. Eğer öldürmek isteseydim aracımdan inip silahımda kalan 2 mermiyi de sıkardım” ifadelerini kullandı.

Mahkemede tanık olarak dinlenen Hayrettin Aladağ ise, öldürülen İsmail Özer ile alkol aldıkları sırada Celal Özer’i gördüklerini ve uzaklaşmak istediklerini ancak Celal Özer’in kendilerini takip ettiğini söyleyerek, “Otomobili İsmail kullanıyordu. Celal’in takip ettiğini görünce yol kenarında durdu. Celal de yanımızda durdu ve hiçbirşey söylemeden silahını çıkarıp ateş etti. İsmail, ‘vuruldum’ diye bağırarak bir anda gaza bastı. Ben de kaza yapmamak için direksiyonu tarlaya doğru kırdım ve sonra 112’yi aradım” şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, diğer tanıkların dinlenmesi ve eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.