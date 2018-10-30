Kargo eşyalarının arasından binlerce kaçak sigara çıktı

Bolu'da, kargo eşyalarını taşıyan bir tırda yapılan aramada eşyaların arasına gizlenmiş 10 bin 120 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir tır içerisinde doğu illerinden İstanbul'a kaçak sigara taşındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bir kargo firmasına ait eşyaları taşıdığı belirlenen tır, TEM Otoyolu üzerinde durdurularak dorse kısmında arama yapıldı. Yapılana aramalarda kargo eşyaların içerisine gizlenmiş halde 10 bin 120 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigara bulunan kargoları gönderen ve alıcı şahısların tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.