Karısına kurşun yağdıran koca tutuklandı

, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 10.30 sıralarında Kent Meydanı’nda meydana geldi. İddiaya göre, şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinden boşanmak isteyen 28 yaşındaki Sevinç Ç. isimli kadın mahkeme öncesinde Bolu Adliyesine yakın olan Kent Meydanı’nda ayrılmak istediği eşiyle buluştu. Eşinden boşanmak istemeyen ve karısını davadan vazgeçirmeye çalışan Ahmet Ç., eşinin boşanmakta ısrar etmesi üzerine yanında bulunan silahını çıkararak Bolu Valiliğine 50 metre uzaklıkta bulunan alanda Sevinç Ç.’ye 4 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Sevinç Ç., olay yerine çağırılan 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ahmet Ç., ifadesi alınmak üzere Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Dün gece saatlerinde emniyetteki işlemleri biten şahıs, sağlık kontrolünün ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 28 yaşındaki Sevinç Ç.’nin ise Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde ameliyat edildikten sonra yoğun bakım ünitesine alındığı öğrenildi.