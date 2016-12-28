Kartalkaya yılbaşına hazır

Bolu’nun en önemli kayak merkezlerinden Kartalkaya, yeni yıla karlar içinde girmek isteyen tatilciler için hazırlıklarını tamamladı.

Köroğlu Dağları’nın zirvesinde bulunan ve kış sezonunda Türkiye’nin gözde merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi’ne tatilciler akın etmeye başladı. Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı kayak merkezindeki otellerin doluluk oranları yılbaşı öncesinde yüzde 95’e ulaştı. Yılbaşına Kartalkaya’da girmek için gelen tatilciler, kar yağışından memnun olduklarını belirterek, “Pistler çok güzel. Çocuklar için özellikle bir cennet. Çocuklar kaymayı öğrendiler. Ulaşım açısından hiçbir sorun yaşamadık, yollar da gayet iyiydi” şeklinde konuştular.

Grand Kartal Otelleri Genel Müdürü Emir Aras ise, “Şu an otellerde doluluk oranı yüzde 95 civarında.Yılbaşının cumartesi gününe gelmesi tatilcilerini gelmesini biraz zorladı. Herkes izin alamıyor cumartesi günü. Yılbaşında dışarıda çok büyük bir havai fişek, ışık ve DJ gösterisi olacak. Otel içinde ise canlı müzik yapılacak. Kartalkaya’da yılbaşı geçirmenin bedeli cuma günü giriş ve pazar günü çıkış yapmak koşuluyla tek kişi için gecelik 600 lira olacak” dedi.