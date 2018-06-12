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12 Haziran 2018 13:33

Katı atık toplamak için çöp konteynerine girdi

Bolu’da, belediye tarafından şehrin belirli yerlerine konulan çöp konteynerlerinden birisinin içine katı atık toplamak için giren vatandaş, ilginç görüntüler oluşturdu.

Katı atık toplamak için çöp konteynerine girdi

12 Haziran 2018 13:33


Edinilen bilgiye göre, geri dönüşümde kullanılabilecek karton, şişe ve plastikleri toplayarak para kazanmaya çalışan 2 kişi, Bolu Belediyesi’nin Kalıcı Konutlar mevkiisine yerleştirdiği yer altı konteynerlerinin yanına geldi. Geri dönüşüm konteyneri içerisinde bulunan işe yarar malzemeleri almaya çalışan iki kişiden biri kutunun içine girerken, diğer kişi ise konteynerin başında arkadaşının çıkmasını bekledi.


Arkadaşının kapağını açtığı çöp konteynerinden eli boş çıkan genç ile arkadaşı vatandaşların şaşkın bakışları arasında gülerek olay yerinden uzaklaştı.


Yaşananlar çevredeki vatandaşların cep telefonlarıyla anbean kaydedildi.




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