Kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarılıyor

Bolu'nun Seben ilçesinde yaklaşık 100 metrelik yükseklikte bulunan kayalıklarda mahsur kalan 6 keçiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun Seben ilçesi Yuva köyünde yaşayan Ömer Esmer isimli vatandaşın 13 keçisi geçtiğimiz hafta köy yakınında bulunan kayalıklara çıkarak mahsur kaldı. Keçilerden 7'sinin kendiliğinden aşağı inmesinin ardından kalan 6 keçi, yaklaşık 100 metrelik dik ve kaygan zeminden oluşan kayalıklardan inemedi.

Esmer'in AFAD ekiplerinden yardım istemesinin ardından Perşembe günü bölgeye giden ekipler keşif çalışması yaparak Bolu Belediyesi İtfaiye ekipleri ile birlikte çalışma kararı aldı. Keçileri kurtarmak için kayalıklardan sarkıtılan iple aşağı inen itfaiye eri, mahsur kalan keçilerden birisini ayaklarından bağlayarak aşağı indirdi. Çalışma sırasında kayalıklardan düşen bir keçi ise aşağıda bekleyen sahibi tarafından kontrol edildikten sonra diğer keçilerin yanına salındı.

Mahsur kalan 4 keçinin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.