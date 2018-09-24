Kaybolan yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı

Bolu'da, dün akşam saatlerinde evinden ayrılan ve bir daha geri dönmeyen 65 yaşındaki Yusuf Öznur'u arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu merkeze bağlı Afşar Köyü'nde ikamet eden 65 yaşındaki Yusuf Öznur, dün akşam saat 18.30 sıralarında 14 BE 683 plakalı traktör ile Kırha Köyü'ndeki akrabasını ziyarete gitti. Gece saatlerinde ziyaret ettiği köyden ayrılan Öznur, bir daha evine dönmedi.

Yaşlı adamın evine dönmemesi üzerine ailesi durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Yusuf Öznur'un ailesi ve jandarma ekipleri, yaşlı adamı bulmak için arama çalışması başlattı.

Daha önce geçirdiği bir kaza nedeniyle sol kolu felçli olan ve konuşmakta zorluk yaşadığı belirtilen Öznur'un, 1.70 boylarında, esmer olduğu ve evden ayrılırken üzerinde gri hırka bulunduğu belirtildi.