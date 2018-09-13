Kaygan yolda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı

Bolu'da D-100 karayolu Bolu Dağı mevkinde yolun kaygan olması nedeniyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Erdinç Erdemir idaresindeki 99 DU 287 plakalı otomobil, Bolu Dağı'ndan İstanbul istikametine gittiği sırada yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yolun ortasındaki betonlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan dönen otomobil demir bariyerlere çarparak durabildi. Kazada otomobilde bulunan Musa, Ülke ve Hira Erdemir yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza, nedeniyle D-100 karayolu İstanbul istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Otomobilin olay yerinden kaldırılmasıyla trafik tekrar normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.