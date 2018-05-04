Kaza yapan otomobilden kaçarken tıra çarptı: 3 yaralı

Kaza, saat 21.30 sıralarında TEM otoyolu İstanbul istikameti Köroğlu Park mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kızı ve eşiyle birlikte İstanbul istikametine seyir halinde olan 34 HU 7937 plakalı sürücü Serhat Bağlar (32), aynı istikamette sol şeritte kaza yapan Furkan Güney idaresindeki 52 TB 432 plakalı otomobile çarpmamak için ani bir manevrayla şerit değiştirdi. Şerit değiştirmesiyle birlikte kontrolden çıkan otomobil, sağ şeritte ilerleyen Doğan Tekindağ yönetimindeki 02 HT 599 plakalı tıra çarptı. Kazada, sürücü Serhat Bağlar hafif yaralanırken, 4 yaşındaki kızı Öykü Lorin Bağlar ve eşi Özlem Gitmez Bağlar ağır yaralandı.

Yaralılardan, Serhat Bağlar ve kızı Öykü Lorin Bağlar, olay yerine sevk edilen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Kalp masajıyla hayata döndü

Kazada, ağır yaralanan Özlem Gitmez Bağlar’a olay yerine yakın bölgede bulunan ve Pazar günü gerçekleştirilecek Ulusal UMKE Tatbikatı için hazırlık yapan Bolu UMKE personeli ilk müdahaleyi yaptı. Kalbi durduğu tespit edilen Bağlar, yaklaşık 10 dakikalık kalp masajının ardından hayata döndükten sonra tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Genç kadının başından ayrılmadı

İstanbul istikametine seyir halinde olan ve kazayı gören Kani Akkuş isimli bir sürücü, aracını park ederek yaralılara yardım etmek için olay yerine gitti. Akkuş, kalbi duran genç kadına müdahale edildiği sırada bir an olsun olay yerinden ayrılmayarak, 32 yaşındaki Özlem Gitmez Bağlar’ın hayata dönmesini tedirgin gözlerle izledi.

Kaza nedeniyle uzun araç kuyruklarının oluştuğu TEM Otoyolu İstanbul istikametinde, araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.