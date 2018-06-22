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22 Haziran 2018 18:13

Kendini asan genci mezarlık bekçisinin dikkati kurtardı

Bolu’da, mezarlıkta kendisini asan üniversite öğrencisini, mezarlık bekçisinin dikkati kurtardı.

Kendini asan genci mezarlık bekçisinin dikkati kurtardı

22 Haziran 2018 18:13

Sağlık görevlileri tarafından asılı yerden indirilen genç hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 16.30 sıralarında Paşaköy Mahallesi’nde bulunan Paşaköy Mezarlığı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencisi olan 22 yaşındaki O.B., mezarlığa gelerek üzerinde bulunan gömleği çıkardıktan sonra, mezarlıkların çevresinde bulunan demirlere gömleğiyle kendini astı.


Bu sırada, mezarlıkta görevli olan Siyami Deliacı ailelerine dua okumak için gelen diğer vatandaşların bir ihtiyacı olup olmadığını sormak için mezarlık içerisinde dolaştığı sırada, demirlere asılı halde bulunan O.B.’yi gördü. Deliacı, gördüğü manzara karşısında şoka girerek mezarlıkta bulunan diğer kişileri olay yerine çağırdı.


Vatandaşların durumu 112 Sağlık görevlilerini bildirmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler, O.B.’yi asılı olduğu demirlerden indirdi. İlk müdahalesi yapılarak nefes alması sağlanan O.B., tedavisi için Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.


Oğlunun mezarını ziyarete gelen ve yaşanılanlara tanık olan bir kadın, “Oğlumun mezarını ziyarete gelmiştim. O sırada mezarlık bekçisinin canhıraş bağırtılarını duydum. Hatta köpek falan girdi de saldırıyor zannettim. Arada da ağaçlar olduğu için göremiyorum, biraz daha yaklaşınca baktım bir çocuk, Gömleğiyle kendisini asmış. Hemen o sırada başkaları da geldi. Polise haber verdiler. Sağlık ekipleri hemen geldi. Nefes almasını sağladılar” dedi.


Ayrıca gencin Haziran ayı başlarında opioid ismi verilen bir madde kullanımı nedeniyle İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi’nde (AMATEM) tedavi gördüğü öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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